Rugby

Rugby - Top 14 : Quesada et les dessous de son retour au Stade Français...

Publié le 8 juillet 2020 à 20h35 par A.C.

Gonzalo Quesada s’est exprimé une nouvelle fois au sujet de son retour au Stade Français, club qu’il a déjà entrainé par le passé et dont il a également été joueur.

C’est vraiment une grande nouvelle pour le Stade Français, ainsi que pour tout le Top 14. Considéré comme l’un des meilleurs techniciens au monde, Gonzalo Quesada est revenu à Paris. Il a pris les rênes d’un club qui se cherche depuis 2017, année du dernier titre remporté, avec la Challenge Cup. A l’époque, l’entraineur n’était autre que Quesada, qui avait remporté un Bouclier de Brennus deux années plus tôt. Ce n’était toutefois pas gagné, au départ. Quesada avait en effet refusé de succéder à Heyneke Meyer en cours de saison, puisqu’il souhaitait terminer son contrat avec la franchise des Jaguares.

« Si je suis là, je le dois 100% à Thomas Lombard »