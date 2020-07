Rugby

Rugby - Top 14 : Dominici, Béziers... Gros retournement de situation pour ce projet colossal ?

Publié le 2 juillet 2020 à 22h35 par La rédaction

Alors que le rachat de Béziers était en bonne voie, le gendarme financier du rugby, la DNACG a annoncé de nouvelles informations qui pourraient compromettre le rachat de Béziers par Christophe Dominici…

C’est sans doute un des feuilletons de l'été dans le monde du rugby. Depuis plusieurs semaines, Christophe Dominici ancien ailier du Stade Français et du XV de France, est aux commandes d’un projet de reprise de Béziers, grâce notamment à un investisseur du Moyen Orient. Un projet de rachat du club de Pro D2 qui était pourtant en bonne voie selon les dernières déclarations d’un proche de Christophe Dominici qui annonçait que « le dossier suit son cours » , et dans le même temps « on avance » , expliquait le co-président Pierre-Olivier Valaize. Des déclarations qui pourraient être remises en cause compte tenu vu des récentes annonces sur le projet de reprise…

Aucun document provenant des investisseurs du Moyen-Orient