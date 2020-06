Rugby

Rugby - Top 14 : Sergio Parisse s'enflamme pour sa prolongation avec le RCT

Publié le 26 juin 2020 à 10h35 par T.M.

A bientôt 37 ans, Sergio Parisse va encore continuer une saison avec le RCT. Et le 3ème ligne centre italien est ravi de prolonger son aventure sur la Rade.

Avec le coronavirus et l’arrêt de la saison de Top 14, les plans de beaucoup de joueurs ont été chamboulés. Cela a notamment été le cas de Sergio Parisse. Arrivé l’été dernier à Toulon en provenance du Stade Français, l’Italien aurait dû mettre un terme à sa carrière cet été, terminant pourquoi pas en apothéose avec le club de la Rade. Mais le contexte actuel en a décidé autrement. Et ne voulant pas sortir par la petite porte, Parisse va finalement s’offrir une ultime saison avec le RCT, ayant prolongé son contrat. De quoi ravir le principal intéressé, qui va ainsi pouvoir s’offrir les adieux qu’il espérait tant.

« Le club et moi souhaitions prolonger »