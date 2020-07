Rugby

Rugby - Top 14 : Lombard justifie le retour de Quesada au Stade Français !

Publié le 1 juillet 2020 à 10h35 par A.C.

Thomas Lombard, directeur général du Stade Français, s’est exprimé au sujet du retour de Gonzalo Quesada.

C’est une décision qui a fait beaucoup de bruit. Considéré comme l’un des meilleurs techniciens au monde, Gonzalo Quesada a quitté la franchise des Jaguares pour retrouver le Stade Français. La Fédération argentine ne semblait pourtant pas vouloir le laisser filer il y a quelques mois, lorsque les dirigeants parisiens l’avaient approché, pour remplacer Heyneke Meyer. L’UAR traverse en effet une situation délicate au niveau économique, depuis la crise sanitaire du COVID-19 et la tenue incertaine du Super Rugby, a entrainé un véritable exode des Argentins vers l’Europe.

« Gonzalo était dès le départ la personne idoine »