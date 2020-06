Rugby

Rugby - Top 14 : Le patron du RCT s’en prend à Mourad Boudjellal !

Publié le 30 juin 2020 à 10h35 par T.M.

Du côté du RCT, Bernard Lemaitre a succédé à Mourad Boudjellal au poste de président. Et il n’a pas hésité à s’en prendre à son prédécesseur.

Après le rugby, Mourad Boudjellal veut mettre un pied dans le monde du football. Et il pourrait entrer par la grande porte en atterrissant à la tête de l’OM avec un projet colossal. La page RCT pourrait donc rapidement se tourner pour lui. Toutefois, du côté de la Rade, le nouveau patron, Bernard Lemaitre ne cesse de multiplier les attaques contre Boudjellal. Ce mardi, dans un entretien accordé à Var Matin , le président de Toulon en a remis une couche au sujet de son prédécesseur, pointant notamment du doigt les manoeuvres financières de celui-ci pour tenter de réduire le déficit.

« Le rugby, ce n’est pas le foot »