Rugby : Le maire de Béziers déçu pour l’échec de Dominici !

Publié le 13 juillet 2020 à 21h35 par La rédaction

Annoncé comme étant un soutien au projet de reprise du club de Béziers de Christophe Dominici, le maire Robert Ménard s’est exprimé concernant ce projet finalement avorté.

La déception est immense pour Christophe Dominici. Soutenu par des investisseurs émiratis dans son projet de reprise du club de Béziers, l’ancien international français a finalement vu sa tentative être rejetée par la DNACG, comme révélé par Rugbyrama et RMC Sport. Après un premier revers essuyé lorsque le projet de Louis-Pierre Angelotti et René Bouscatel a été accepté, Dominici tombe donc de très haut, lui qui était pourtant très confiant concernant sa proposition. Et le maire de Béziers semble tout aussi déçu…

« Je suis déçu, comme tous les Biterrois »