Rugby

Rugby : Violence, femmes... Christophe Dominici au cœur d'une énorme polémique !

Publié le 22 juillet 2020 à 15h35 par La rédaction

Après avoir bousculé une vendeuse, Christophe Dominici est visé par une plainte pour vol et violence. L’ancien international tricolore serait devenu très agressif dans une boutique située à Sanary-sur-Mer.

Christophe Dominici traverse une période très compliquée. Principal acteur du projet de rachat du club de rugby de Béziers par des Émiratis ces derniers mois, l’ancien international tricolore a vu les investisseurs étrangers abandonner ce dossier. Après cette désillusion, Dominici est ce mercredi visé par une plainte pour vol et violence d'une vendeuse de Sanary-sur-Mer...

Dominici aurait agressé des vendeuses