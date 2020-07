Rugby

Rugby - Top 14 : Guazzini juge le projet du Stade Français !

Publié le 14 juillet 2020 à 21h35 par A.C.

Max Guazzini, iconique président du Stade Français, s’est exprimé au sujet du travail qui attend le directeur général Thomas Lombard.

Le Stade Français serait-il en train de renaitre de ses cendres ? Alors que la fin de saison a semblé être un véritable chemin de croix, l’avenir semble à nouveau sourire aux Parisiens. La seule arrivée de Gonzalo Quesada, qui a déjà remporté le Bouclier de Brennus avec le club parisien en 2015, laisse en effet penser que tout n’est pas perdu, alors que la Pro D2 semblait arriver à grands pas. C’est surtout le résultat d’un homme, Thomas Lombard, ancien joueur du Stade Français nommé directeur général par Hans-Peter Wild.

« Thomas Lombard va avoir du boulot »