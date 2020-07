Rugby

Rugby - Top 14 : Quesada a un grand rêve pour son avenir...

Publié le 11 juillet 2020 à 10h35 par A.C.

Gonzalo Quesada, qui vient de retrouver le Stade Français, a déjà évoqué une possible prochaine aventure.

La vie des supporters du Stade Français était morne et grise. Leur club se battait en effet pour ne pas descendre et sort de trois années très compliquées. L’avenir n’était lui non plus pas radieux... mais tout a changé avec Gonzalo Quesada. Le retour de celui qui a remporté un Bouclier de Brennus en 2015 en tant qu’entraineur est en effet le véritable soleil qui a illuminé la vie des Parisiens. Avec Quesada et la puissance économique du propriétaire Hans-Pieter Wild, tout semble désormais possible pour le Stade Français.

L’Argentine en 2023 pour Quesada ?