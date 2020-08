Rugby

Rugby - XV de France : Le constat terrible d’Ibanez sur les Bleus !

Publié le 3 août 2020 à 13h35 par La rédaction

Manager général du XV de France, Raphaël Ibanez a profité du lancement de son compte Twitter pour se prononcer sur le niveau du la sélection nationale.

Il est loin le temps où le XV de France réalisait le Grand Chelem au Tournoi des 6 Nations et remportait des victoires prestigieuses en Coupe du monde. La sélection française n’a plus remporté a compétition européenne depuis 2010 et a été éliminée en quarts de finale du dernier Mondial face au Pays de Galles. Des changements ont été opérés ces derniers mois avec l’arrivée au poste de sélectionneur de Fabien Galthié. L’ancien joueur du Stade français est accompagné dans sa tâche par l’ancien talonneur Raphaël Ibanez qui occupe le rôle de manger général du XV de France. Alors que le pays accueillera la prochaine Coupe du monde de rugby, le niveau de la sélection suscite des interrogations, même si elle a fait plutôt bonne figure lors du dernier Tournoi des 6 Nations (victoire face à l’Angleterre et au Pays de Galles).

« Nous relevons à peine la tête »