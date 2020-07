Rugby

Rugby : Un retour du projet de Dominici ? La réponse !

Publié le 28 juillet 2020 à 20h35 par A.C.

Robert Ménard, maire de Béziers, s’est exprimé au sujet d’un possible retour d’investisseurs émiratis à l’ASBH.

Ça a fait beaucoup de bruit... pour pas grand-chose au final. Christophe Dominici a clamé haut et fort avoir des moyens incroyables pour faire de l’ASBH le plus grand club d’Europe et le sortir de la torpeur de la Pro D2. L'ancien ailier du Stade Français et du XV de France s’est toutefois cassé les dents sur son projet, puisque ce n’est pas lui qui a été choisi pour reprendre Béziers. « Je pense que les propos de Christophe Dominici, l’emphase de ses propos et une bonne partie de ce qu’il a dit, n’ont pas participé à crédibiliser l’offre » a fait remarquer Robert Ménard, maire biterrois, au micro de RMC Sport . « A trop promettre et à expliquer qu’en faisant venir 15 stars, on était sûr de monter en Top 14, cela n’a pas crédibilisé aux yeux de la DNACG ceux qui l’entouraient et qui sont infiniment plus crédibles que ces propos-là ».

Dominici à Béziers, c’est définitivement fini