Rugby

Rugby - Top 14 : L’entraîneur du Racing 92 fait une grande annonce pour Kurtley Beale !

Publié le 25 juillet 2020 à 23h35 par La rédaction

L’entraîneur du Racing 92 Laurent Travers a assuré que Kurtley Beale arriverait le 28 juillet, après son mariage en Australie.

Le Racing 92 a frappé un grand coup. En vue de la saison prochaine, les Ciel et Blanc ont enregistré l’arrivée du polyvalent trois-quarts Kurtley Beale. L’international australien (92 sélections) qui a participé aux trois dernières Coupes du monde s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec le club francilien. Mais il n’est toujours pas arrivé dans son nouveau club, alors que cela fait plusieurs mois que les parties sont d’accord sur le transfert. Le coach du Racing 92 s'est toutefois montré rassurant…

« Il arrivera le 28 juillet (…). On s’est mis d’accord »