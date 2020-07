Rugby

Rugby - Top 14 : Le constat du coach du Racing 92 sur la Coupe d’Europe !

Publié le 25 juillet 2020 à 20h35 par La rédaction

L’entraîneur du Racing 92 Laurent Travers estime que ses joueurs doivent être « plus constants sur 80 minutes » pour exceller en coupe d’Europe.

La coupe d’Europe a laissé de durs souvenirs au Racing 92. Éliminés la saison dernière en quart de finale par le Stade Toulousain (22-21), les Ciel et Blanc sont passés proches d'un second très beau parcours en coupe d’Europe, comme ils l’avaient fait lors de l’exercice 2017-2018. En effet, il y a deux ans, les hommes de Laurent Travers s’étaient inclinés en finale de coupe d’Europe face à Leinster (15-12). Cette saison, ils seront opposés à Clermont pour les quarts de finale de Champions Cup. L’occasion pour l’entraîneur des Ciel et Blanc de réfléchir aux faiblesses de son équipe…

« On va devoir être beaucoup plus constants »