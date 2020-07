Rugby

Rugby : Bientôt un Tournoi des 7 Nations... avec les Fidji ?

Publié le 25 juillet 2020 à 15h35 par A.C.

Après l’Italie en 2000, ce sont les Fidji qui pourraient intégrer le Tournoi des 6 Nations.

La crise du COVID-19 va peut-être obliger le rugby international à se développer plus vite que prévu. La situation actuelle montre en effet que le rugby a besoin d’un vrai système économique à échelle mondiale, puisque les revenus des Fédérations sont en général plus que moyens. La preuve, cette crise a obligé la Fédération américaine, pourtant en plein essor, à déposer le bilan, tandis que la Fédération argentine et australienne font actuellement face à des grosses difficultés. Cela passe par du marketing, mais également par l’élargissement des compétition phares, comme le sont le Tournoi des 6 Nations ou le Rugby Championship.

Les Fidji sur le point de rejoindre le Tournoi des 6 Nations ?