Rugby

Rugby : Calendrier, XV de France… Ce président réagit aux propos de Galthié !

Publié le 30 juillet 2020 à 13h35 par La rédaction

Le président de l’Union Bordeaux-Bègles, Laurent Marti, a réagi aux propos chocs de Fabien Galthié concernant le nouveau calendrier du XV de France, et les six rencontres internationales prévues en automne…

Fabien Galthié était loin de faire l’unanimité avec la programmation du nouveau calendrier du XV de France. Avec ses six rencontres prévues en automne, le président de la FFR entame un véritable bras-de-fer avec les clubs, qui doivent donc se passer de leurs internationaux pendant une longue période en automne. « Quand on prend un joueur, il est numéro 1 au poste à l’instant T » affirme Galthié dans les colonnes de Sud-Ouest . Et sa décision ne semble pas faire l’unanimité auprès des présidents du Top 14…

« Accepter cinq matchs internationaux à l’automne, c’est un énorme pas »