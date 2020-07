Rugby

Rugby - XV de France : Galthié tape du poing sur la table pour le calendrier des Bleus !

29 juillet 2020

Alors que les relations entre la FFR et la LNR sont au plus bas en raison du calendrier du XV de France, une réunion se tiendra ce jeudi pour acter les dates de la fenêtre internationale de l’automne. En attendant, Fabien Galthié a défendu sa position.

Les calendriers du XV de France et du Top 14 ont été totalement bousculés avec l’émancipation malheureuse du coronavirus. Le XV de France devrait alors disputer six rencontres, notamment avec le report du match du Tournoi des 6 Nations 2020, face à l’Irlande, pour rattraper son retard. Mais la LNR n’est pas du tout d’accord. Les clubs de l’élite française peuvent libérer leurs internationaux pour seulement cinq rencontres, pas six. Une réunion avec l’ensemble des instances mondiales de tennis se tiendra jeudi pour acter les dates de la fenêtre internationale de l’automne. Dans ce contexte, Fabien Galthié est sorti du silence et demande des solutions.

« Plus tu joues ensemble, plus tu progresses. C’est une conviction que je ne veux pas remettre en question. »