Rugby

Rugby - Top 14 : Le RCT frappé deux gros coups !

Publié le 25 juillet 2020 à 13h35 par A.C.

Le RCT s’est assuré la présence de Patrice Collazo ainsi que d’Eben Etzebeth, sur le long terme.

Le nouveau cycle voulu par Bernard Lemaître, n’a pas vraiment commencé. Il faut dire que le nouveau propriétaire du RCT doit se débarrasser de l’ombre de son prédécesseur Mourad Boudjellal, qui a désormais décidé de donner l’assaut à l’Olympique de Marseille et au monde du football. Les résultats n’ont pas toujours été au rendez-vous, même si les hommes se sont finalement classés quatrièmes du Top 14, avant l’arrêt de la compétition.

Collazo et Etzebeth s’engagent sur la durée au RCT