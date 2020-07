Rugby

Rugby - Top 14 : Etzebeth revient sur ses débuts en France

Publié le 21 juillet 2020 à 20h35 par A.C.

Eben Etzebeth, champion du monde en titre et recrue phare du RCT, semble vraiment se plaire en Top 14.

Eben Etzebeth est peut-être le dernier coup à la Mourad Boudjellal, que fera le RCT avant longtemps. En effet, avec le départ de Boudjellal et l’arrivée de Bernard Lemaître, le club varois a décidé d’adopter une politique de recrutement moins ambitieuse. En attendant, les Toulonnais profitent de leur recrue, qui semble avoir été séduit par le projet du club. « Beaucoup de Sud-Africains comme Bakkies Botha, Bryan Habana, Duane Vermeulen et beaucoup d'autres ont joué à Toulon. Ils m'ont tous dit à quel point le club avait du succès et était accueillant pour les joueurs étrangers » a expliqué Etzebeth, lors de son arrivée au RCT. « C'est ce qui a décidé mon choix. Je n'ai donc pas hésité parce que j'ai eu la proposition de Toulon très tôt et je n'avais pas envie d'aller ailleurs ».

« Je regrette d’avoir joué si peu de matchs. Parce que le Top 14 me plaît »