Rugby

Rugby - Top 14 : Guitoune raconte sa reprise avec le Stade Toulousain !

Publié le 18 juillet 2020 à 15h35 par La rédaction

Alors que le rugby reprend progressivement, Sofiane Guitoune s’est confié sur la reprise de l’entrainement, ainsi que le quart de finale contre l'Ulster en Champions Cup.

Après une longue période d’interruption due à la pandémie du Covid-19, le rugby comme l’ensemble des sports collectifs en France se prépare à reprendre le chemin des terrains. L’absence de compétitions a semble-t-il beaucoup manqué à certains joueurs comme Sofiane Guitoune. Dans une interview pour Actu.fr, le trois-quarts du Stade Toulousain a évoqué les conditions dans lesquelles s’est faite la reprise.

« Cela fait beaucoup de bien de retoucher le ballon »