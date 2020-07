Rugby

Rugby - Top 14 : Christophe Urios revient sur son arrivée à l’UBB

Publié le 22 juillet 2020 à 20h35 par La rédaction

Arrivé l’été dernier à l’Union Bordeaux-Bègles après 4 ans passés au Castres Olympique, Christophe Urios a réalisé une saison monumentale avec le club girondin, terminant en tête du Top 14 avant l’arrêt des championnats à cause de la pandémie de Covid-19. Et ce dernier est revenu sur les raisons de son arrivée à Bordeaux…

« Si je suis venu à Bordeaux, ce n’étais pas pour être douzième… »