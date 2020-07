Rugby

Rugby - Top 14 : Etzebeth affiche des grands objectifs avec le RCT !

Publié le 22 juillet 2020 à 22h35 par A.C.

Arrivé cette saison à Toulon, Eben Etzebeth ne manque décidément pas d’ambitions.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète et à peine auréolé d’un titre de Champion du monde, Eben Etzebeth a décidé de poser ses valises dans le sud de la France. Au RCT, il perpétue ainsi une sorte de tradition de grands deuxième-lignes sud-africains. Sous les années Mourad Boudjellal on a en effet pu voir Victor Matfield et Bakkies Botha faire rugir Mayol, mais Etzebeth n’est pas en reste ! Il a d’ailleurs montré cette saison qu’il peut être une des grandes stars du Top 14, avant l’arrêt des compétitions.

Etzebeth vise le Top 14, le Challenge et la Champion’s Cup !