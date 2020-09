Rugby

Rugby : Grill égratigne le bilan de Laporte !

Publié le 23 septembre 2020 à 18h35 par A.C.

Florian Grill, candidat à la présidence de la Fédération française de rugby, s’est exprimé au sujet du bilan de Bernard Laporte.

Les élections de la FFR se dérouleront le 3 octobre prochain et le moins que l’on puisse dire, c’est que la situation est très particulière. Bernard Laporte, président sortant et candidat à sa propre succession, serait toujours en garde à vue ce mercredi, à en croire l’ AFP . Il n’est seul, puisque Mohed Altrad, président de Montpellier, ou encore Serge Simon, vice-président de la FFR, auraient également étés placés en garde à vue par la Brigade de répression de la délinquance économique.

« On a opposé de manière violente quand il faudrait au contraire rassembler et réunir »