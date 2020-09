Rugby

Rugby : Le nouveau coup de gueule de Bernard Laporte !

Publié le 29 septembre 2020 à 9h35 par A.C.

A quelques jours des élections de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte semble toujours plus agacé.

Dans quelques jours, on saura si Bernard Laporte continuera sa mission à la tête de la FFR, où s’il sera remplacé, par Florian Grill. Ce dernier assure porter un programme plus traditionnel que son adversaire, coupable selon lui d’avoir mené une politique chaotique, dépensière et qui a porté à une véritable scission avec la Ligue nationale de rugby. Dans un récent sondage mené auprès de 15% des clubs amateurs par L’Équipe , Grill apparait d’ailleurs pour la première fois en tête, devant Laporte.

Laporte s’en prend à L’Equipe !