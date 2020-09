Rugby

Rugby : La sortie forte de l’adversaire de Bernard Laporte !

Publié le 23 septembre 2020 à 13h35 par A.C.

Florian Grill, candidat à la présidence de la Fédération française de rugby, n’a pas souhaité commenter les récents déboires de son adversaire Bernard Laporte.

C'est une véritable bombe. Ce mardi, Bernard Laporte était convoqué par la Brigade de répression de la délinquance économique et a ensuite été placé en garde à vue, avec trois autres personnes. Il y a Mohed Altrad, président de Montpellier, Serge Simon, vice-président de la FFR, Nicolas Hourquet, responsable des relations internationales de la FFR et Claude Atcher, directeur général du comité d'organisation de la Coupe du monde 2023 de rugby. L’ AFP a d’ailleurs expliqué ce mercredi que les personnes concernées seraient toujours en garde à vue.

« On va rester concentré sur notre campagne »