Rugby : LNR, Grill... La nouvelle charge de Laporte !

Publié le 25 septembre 2020 à 19h35 par A.C.

Bernard Laporte, président de la FFR, semble être très remonté contre la LNR ainsi que son opposant Florian Grill.

La garde à vue de Bernard Laporte, ainsi que de plusieurs personnes influentes de la FFR et de Mohed Altrad, président de Montpellier, n’a pas fini de faire parler. Le président de la FFR a en effet paru très affecté à sa sortie de garde à vue, mercredi dernier. Il a toutefois rapidement pointé du doigt la Ligue nationale de rugby et Florian Grill, son adversaire aux élections présidentielles. « Notre opposant, pendant ma garde à vue, a déclaré que j’ai mis la Fédération à feu et à sang. C’est mettre un coup de pied à un joueur à terre. Et ça c’est inadmissible. Si c’est ça, ses valeurs du rugby, alors il faut qu’il parte loin de notre sport. Je le savais lâche sur un terrain, puisque j’ai des amis qui ont joué avec lui, et ça confirme sa mentalité » a déclaré Laporte, au micro de RMC Sport . « La Ligue nationale de rugby nous attaque, ce n’est pas innocent. Mais je me battrais ! C’est nous qui commandons, pas eux. Les patrons du rugby c’est la FFR, le président et son équipe ».

« Ce qui est en train de se passer va se retourner contre eux »