Rugby

Rugby : Bernard Laporte se paye Grill et la LNR !

Publié le 24 septembre 2020 à 22h35 par A.C.

Bernard Laporte, a sèchement taclé son adversaire Florian Grill, mais également la Ligue nationale de rugby.

Ce mercredi soit, la garde à vue de Bernard Laporte et des autres personnes concernées, a pris fin. C'est la Brigade de répression de la délinquance économique qui a pris cette décision, à la suite d'une audition le mardi matin précédent dans « l’affaire Altrad ». Laporte a dénoncé une tentative de putsch de la part de ses adversaires, qui ne sont autre que Florian Grill et la LNR. Le premier l’affrontera lors des élections du 3 octobre prochain, tandis que la Ligue nationale de rugby a récemment porté plainte à l’encontre de Laporte et la FFR.

« Grill ? Je le savais lâche sur un terrain et ça confirme sa mentalité »