Rugby : Bernard Laporte lâche un indice sur son avenir...

Publié le 30 septembre 2020 à 12h35 par A.C.

S’il se montre très confiant concernant les prochaines élections de la FFR, Bernard Laporte semble déjà voire au-delà.

La présidence de Bernard Laporte n’a pas vraiment été un long fleuve tranquille. Tout d’abord, il a été le premier président dans l’histoire du rugby français à remercier un sélectionneur, avec Guy Novès. Plusieurs polémiques ont également émaillé ces quatre dernières années et notamment le litige autour de Mohed Altrad, qui a récemment valu une garde à vue à Laporte. Cette présidence a pourtant aussi eu des réussites. Le plus visible est la mise en avant du XV de France, avec des meilleures conditions de travail pour les internationaux comme pour le staff et un aménagement du calendrier... ce qui lui a d’ailleurs aussi valu quelques frictions avec la Ligue nationale de rugby.

« Peut-être qu'après mon mandat je m'engagerai à World Rugby »