Rugby : Bernard Laporte affiche une confiance sans faille !

Publié le 30 septembre 2020 à 10h35 par A.C.

Bernard Laporte, président sortant de la FFR, est persuadé qu’il sera réélu devant son adversaire Florian Grill.

On ne parle quasiment plus que de ça, dans le rugby français. Dans quelques jours se tiendront les élections de la Fédération française de rugby et, le moins que l’on puisse dire, c’est que le débat est très animé ! Bernard Laporte et Florian Grill ne s’épargnent pas et s’attaquent régulièrement par médias interposés. Dans le camp du président sortant on est d’ailleurs allé jusqu’à crier au complotisme, notamment à cause de la récente garde à vue subie par Laporte et certains hommes de son entourage proche, mais également après un récent sondage de L’Équipe ... le donnant perdant.

« Je suis certain de gagner »