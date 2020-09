Rugby

Rugby : La LNR répond aux attaques de Laporte !

Publié le 29 septembre 2020 à 11h35 par A.C.

Paul Goze, président de la Ligue nationale de rugby, a réagi à une récente sortie de Bernard Laporte.

Décidément, Bernard Laporte ne s’est pas fait beaucoup d’amis, ces derniers mois. Le président de la Fédération française de rugby est opposé à Florian Grill, pour les élections qui débuteront ce 2 octobre. Mais Laporte est également opposé à Paul Goze et la LNR, à cause d’un litige sur le calendrier international. La Ligue a d’ailleurs tout récemment décidé d’attaquer la FFR en justice... ce qui n’a pas plu à Laporte. « Quand on voit que la Ligue (LNR) ne cesse d’attaquer la Fédération depuis deux mois ou que l’opposant en titre (Florian Grill) fait un article dans le Figaro en disant que j’ai mis la Fédé à feu et à sang, personne n’est dupe » a expliqué Laporte, dans les colonnes du Midi Olympique . « Ce qui est en train de se passer va se retourner contre eux. Je sens derrière moi un soutien massif des clubs. Si je regarde mon portable, j’ai l’impression que c’est Noël ».

« Je crois que quand on en arrive à manier de tels arguments, c'est que l'on n'en a pas beaucoup d'autres »