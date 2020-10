Rugby

Rugby : Les joueurs du Racing 92 sont prévenus avant la finale de Coupe d’Europe !

Publié le 11 octobre 2020 à 11h35 par A.C.

Laurent Travers s’est déjà projeté sur la finale de Champions Cup qui attend le Racing 92, face à Exeter.

Cette fois, ça peut être la bonne. Le 17 octobre prochain, le Racing 92 va tenter de décrocher le premier titre européen de son histoire, pour la troisième fois de son histoire. En 2016 et 2018 cela s’est soldé par un échec, mais les Franciliens semblent plus déterminés que jamais surtout après leur victoire face au tenant du titre, les Saracens, en demi-finale (19-15). A quelques jours de cette finale, les Racingmen ne se sont toutefois pas rassurés, en perdant à domicile contre le Stade Toulousain, dans le cadre de la 4e journée du Top 14 (24-30).

« Il faut arrêter de rêver à une victoire, mais en faire une réalité »