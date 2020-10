Rugby

Rugby : Racing 92 privé de finale de Coupe d’Europe ? La réponse !

Publié le 1 octobre 2020 à 22h35 par A.C.

Le Racing 92 fait face à plusieurs cas de coronavirus au sein de son effectif, qui pourraient avoir des conséquences désastreuses.

C’est les aléas du sport, à l’époque du COVID-19. Plusieurs cas positifs, neuf selon certaines sources, ont été détectés au sein du Racing 92. Ainsi, la rencontre de la 3e journée de Top 14 contre le Stade Rochelais a été reportée. Jusque-là rien d’exceptionnel. Pourtant, depuis la disqualification du Castres Olympique sur tapis vert au stade des quart de finales à cause de plusieurs cas de COVID-19, on s’inquiète pour les Franciliens. Le même sort pourrait très bien être réservé au Racing 92, qui va disputer une finale de Champions Cup, face à Exeter.

« C’est dans deux semaines et demi. Tout le monde sera sorti de ce confinement »