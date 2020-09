Rugby

Rugby : Le coach du Racing 92 décrypte la victoire en Champions Cup !

Publié le 26 septembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Vainqueur des Saracens au terme d’un match très fermé (19-15), le Racing 92 s’est qualifié pour la finale de la Champions Cup 2020. Laurent Travers est revenu sur l’exploit de ses hommes.

Il n’y aura eu qu’un seul essai dans ce match, et il s’est fait attendre ! Dans une rencontre qui s’est longtemps résumée à un duel entre buteurs, il a fallu patienter jusqu’à la 75e minute et une inspiration géniale de l’ouvreur écossais Finn Russell pour voir Juan Imhoff s’évader dans l’en-but et offrir la victoire aux Racingmen (19-15). En s’offrant le scalp des Saracens, champions d’Europe en titre, le Racing 92 s’est qualifié pour la finale de la Champions Cup, la 3e de son histoire. Les joueurs de Laurent Travers iront à Bristol pour défier les Chiefs d'Exeter, vainqueurs du Stade Toulousain ce samedi (28-18).

« L’équipe est très forte mentalement »