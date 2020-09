Rugby

Rugby : L’avocat de Bernard Laporte raconte sa garde à vue !

Publié le 25 septembre 2020 à 13h35 par G.d.S.S. mis à jour le 25 septembre 2020 à 13h38

Alors que Bernard Laporte est finalement sorti de garde à vue mercredi dans le cadre d’une enquête sur ses liens avec Mohed Altrad, l’avocat du président de la FFR a livré ses vérités.

Arès trente-six heures de garde à vue, Bernard Laporte a finalement été laissé libre par la Brigade Financière de Parismercredi soir. Le président de la FFR, visiblement marqué à sa sortie, n’avait pas hésité à tacler Florian Grill, son principal concurrent à sa propre succession à la tête de la Fédération. Et l’avocat de Laporte, Me Jean-Pierre Versini-Campinchi, s’est confié sur la garde à vue de son client dans un entretien accordé à Rugbyrama .

Le clan Laporte s’interroge sur cette garde à vue