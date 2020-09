Rugby

Rugby : Ntamack affiche sa déception après la défaite du Stade Toulousain

Publié le 26 septembre 2020 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 26 septembre 2020 à 22h48

Ce samedi, le Stade Toulousain s'est incliné à Exeter (28-18) en demi-finales de la Coupe d'Europe (18-28). Romain Ntamack n'a pas caché sa déception au coup de sifflet final.

Toulouse n'aura pas l'occasion de retrouver le Racing 92 en finale de Champions Cup. Opposés à Exeter ce samedi, les hommes d'Ugo Mola se sont inclinés face aux Anglais (28-18). Alors que le Stade Toulousain avait réalisé 40 premières minutes satisfaisantes, la deuxième période a tourné à l'avantage d'Exeter qui tentera d'aller décrocher sa première Coupe d'Europe le 17 octobre prochain. Interrogé par France 2 à l'issue du match, Romain Ntamack n'a pas caché sa déception.

« C'est une déception car on avait coché cette Coupe d'Europe depuis deux ans »