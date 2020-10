Rugby

Rugby : Florian Grill en rajoute une couche sur Bernard Laporte !

Publié le 4 octobre 2020 à 22h35 par La rédaction

Alors que Bernard Laporte a été réélu Président de la Fédération française de rugby, son principal adversaire, Florian Grill, est revenu sur la polémique des gardes à vue.

Le dénouement a été serré. Après une campagne marquée par les polémiques, Bernard Laporte a été réélu à la tête de la Fédération française de rugby ce samedi. Une semaine avant cette élection, le Président du rugby français avait été placé en garde à vue par la Brigade de répression de la délinquance économique. Battu d'une courte tête avec 49 % des votes, Florian Grill s'est de nouveau exprimé sur les gardes à vue de son adversaire.

« C'est une grande plaisanterie »