Rugby : Un ultimatum lancé à Laporte et à la FFR !

Publié le 11 octobre 2020 à 14h35 par A.C.

La guerre de la LNR et les clubs du Top 14, face à la Fédération française de rugby de Bernard Laporte, semble avoir pris une nouvelle tournure.

Bernard Laporte a été réélu président de la FFR, mais il fait déjà face à un dossier des plus épineux. Pour pallier les pertes dues au COVID-19, ainsi que pour rattraper le match reporté du dernier Tournoi des 6 Nations, la FFR souhaite organiser six matchs du XV de France au cours de l’automne. Or, la convention passée entre les clubs de Top 14 et la FFR stipule que seuls trois matchs internationaux peuvent être disputés en cette période. Du côté de la Ligue, on serait disposés à aller jusqu’à cinq matchs, mais pas un de plus. Impensable, pour Laporte. « Les gens s'imaginent que c'est Bernard Laporte qui décide, que c'est le roi. Mais ce n'est pas ça, c'est World Rugby qui décide » a-t-il lancé, au micro de RMC Sport . La LNR a ainsi posé un recours auprès du Conseil d’état, qui l’a toutefois rejeté, accordant donc une fenêtre internationale élargie au XV de France, allant de 19 octobre au 5 décembre.

Les clubs de Top 14 prêts à se battre !