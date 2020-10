Rugby

Rugby : Bernard Laporte attaque à nouveau la LNR !

Publié le 3 octobre 2020 à 20h35 par A.C.

Fraichement réélu président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte a une nouvelle fois taclé la Ligue nationale de rugby.

C’est fait ! Après des longues semaines de polémiques et de phrases assassines, l’élection de la FFR a livré son verdict : Bernard Laporte a été réélu, avec près de 51% des voix, devant son adversaire Florian Grill. L’ancien sélectionneur du XV de France va donc poursuivre son travail et s’est notamment dit heureux de pouvoir aller jusqu’à la Coupe du monde 2023, qui se tiendra en France et qu’il a lui-même obtenue.

« La guerre, c'est la LNR qui l'a déclenchée il y a six mois »