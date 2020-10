Omnisport

Boxe : Le choc entre Fury et Wilder annulé ? La réponse !

Publié le 10 octobre 2020 à 19h35 par B.C.

Alors que plusieurs rumeurs en provenance de Grande-Bretagne indiquent ce samedi que le troisième combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder pourrait être annulé, l'entourage de ce dernier a assuré que le choc aura bien lieu.

La troisième manche du choc entre Deontay Wilder et Tyson Fury est très attendue. Le Gypsy King a facilement pris le dessus sur The Bronze Bomber en février dernier et est ainsi devenu champion du monde WBC des poids lourds, mais Deontay Wilder veut sa revanche. Dernièrement, son manager Shelly Finkel a indiqué que Wilder attendait de pied ferme Tyson Fury pour un troisième combat repoussé à cause de la crise du coronavirus. « Nous ferons une annonce au cours des deux prochaines semaines. Lorsque nous serons prêts, nous vous en informerons. Mais Deontay se concentre sur le troisième combat. La plupart de ce qui est écrit actuellement ne mérite pas de réponse. Deontay veut sa revanche », avait-il expliqué.

« Deontay Wilder se battra contre Tyson Fury en décembre »