Boxe : Conor McGregor prêt à sortir de sa retraite !

Boxe

Retraité depuis juin dernier, Conor McGregor serait prêt à revenir sur le ring pour défier l’Américain, Dustin Poirier.

Jamais deux sans trois. Pour la troisième fois de sa carrière, le roi du MMA, Conor McGregor, serait prêt à sortir de sa retraite. L’Irlandais de 31 ans avait pourtant annoncé raccrocher les gants en juin dernier… tout comme il l’avait déjà annoncé auparavant, en 2016 et en 2019. L’adversaire serait déjà connu. Il s’agirait de Dustin Poirier. L’Américain de 31 ans avait déjà été battu dès le premier round par Conor McGregor lors de leur première confrontation en 2014, pour le titre mondial des poids plumes. Dustin Poirier aurait proposé se combat pour la bonne cause, lui qui compte 26 victoires et 6 défaites.

Sur Twitter , Conor McGregor a accepté de croiser de nouveau les gants avec Dustin Poirier à une condition. « Salut Dustin ! J’accepte de combattre contre toi en UFC, mais dit leur que ça devra avoir lieu en 2020. En prenant en compte mes blessures récentes, je serai prêt pour le 21 Novembre, tout comme en Décembre, le 12 ou le 19. Je donnerai aussi 500 000 $ à la Good Fight Foundation » . Ce combat pourrait aussi être l’occasion pour les deux hommes de lutter pour un nouveau titre chez les poids plumes. Rappelons que Conor McGregor compte 26 combats à son actif pour 22 victoires et 4 défaites.

Hello Dustin! I accepted the @ufc offer to fight you, but told them it must happen in 2020. I’m ready for Nov 21st, given that cards recent injury issues, as well as any of the December dates, the 12th and the 19th. I’ll also still donate the $500k to The Good Fight Foundation https://t.co/23hN4AHtoI