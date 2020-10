Omnisport

Boxe : Tyson Fury se paie Anthony Joshua !

Publié le 3 octobre 2020 à 18h35 par Th.B.

En marge de leur très attendue double confrontation pour le combat de l’unification des ceintures, Tyson Fury a profité de son passage à talkSPORT pour s’en prendre à Anthony Joshua.

Comme les différentes parties l’ont déjà assuré ces derniers mois, deux combats pour l’unification des ceintures pour définir le champion du monde incontesté des poids lourds auront lieu à partir de 2021 si Anthony Joshua et Tyson Fury parvenaient à conserver leurs titres d’ici là. De passage sur le plateau talkSPORT avec Johnny Nelson et Spencer Oliver, Tyson Fury s’est offusqué aux prédications des deux hommes en assurant qu’il était un meilleur boxeur que son compatriote en tout point.

« J'ai plus de talent de boxeur dans mon petit orteil qu'il n'en a dans tout son corps »