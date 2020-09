Boxe

Boxe : Tony Yoka reçoit un soutien de poids face aux critiques !

Publié le 27 septembre 2020 à 13h35 par T.M.

Après sa victoire expéditive contre Johann Duhaupas, Tony Yoka a fait l’objet de nombreuses critiques. Face à cela, Brahim Asloum a tenu à défendre le champion olympique.

Pour son retour sur les rings, Tony Yoka n’a pas trainé. Opposé à Johann Duhaupas, le Français était très attendu, lui qui disputait là son premier combat en 12 rounds. Toutefois, l’affrontement n’aura même pas duré 1 round puisque Yoka a mis son adversaire au tapis dès la première reprise. Une victoire expéditive pour le champion olympique de Rio qui suscite toutefois certaines critiques. En effet, comme depuis ses débuts chez les professionnels, Tony Yoka voit ses succès être remis en question par rapport à la faiblesse de ses adversaires. C’est donc encore le cas avec Johann Duhaupas.

« De la mauvaise foi »