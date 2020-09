Omnisport

Boxe : Duhaupas fait une promesse à Yoka !

Publié le 24 septembre 2020 à 23h35 par A.C.

Johann Duhaupas, prochain adversaire de Tony Yoka, est persuadé que le spectacle sera au rendez-vous.

C’est un grand rendez-vous pour la boxe tricolore. Ce vendredi, Johann Duhaupas va affronter Tony Yoka à la Paris La Défense Arena. C'est tout simplement un affrontement entre deux des meilleurs poids-lourds français... mais également un tremplin pour la carrière de Yoka. Car c’est peut-être le premier grand rendez-vous du Champion olympique 2016. Le combat qui pourrait envoyer un signal fort au monde entier en cas de victoire, mais qui pourrait le plonger encore plus dans le doute, en cas de défaite.

« Ça ne se finira pas en douze rounds »