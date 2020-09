Omnisport

Boxe : Tony Yoka prêt... pour «le plus gros combat de sa carrière» !

Publié le 23 septembre 2020 à 14h35 par A.C. mis à jour le 23 septembre 2020 à 14h44

Tony Yoka s’est exprimé, à quelques jours de son combat face à Johann Duhaupas.

La carrière de Tony Yoka va peut-être prendre un tournant décisif ce vendredi. Le Champion olympique va en effet affronter Johann Duhaupas à la Paris La Défense Arena, quasiment un an jour pour jour après son dernier combat. Ce rendez-vous face à Duhaupas va notamment permettre à Yoka d’envoyer un signal fort en cas de victoire, notamment pour l’année 2021 et des possibles affiches à l’étranger.

« C'est le plus gros combat de ma carrière »