Boxe : Le clan Joshua fait une grande annonce sur les deux combats contre Fury !

Publié le 17 septembre 2020 à 16h35 par B.C.

Alors que Tyson Fury et Anthony Joshua devraient s'affronter deux fois en 2021, Eddie Hearn a apporté de nouvelles précisions sur ces confrontations tant attendues.

Avec la pandémie de coronavirus, il faut se montrer patient avant d'assister au retour des poids lourds sur le ring, et une confrontation est particulièrement attendue. Après avoir raflé la ceinture WBC à Deontay Wilder, Tyson Fury va se mesurer à Anthony Joshua dans les prochains mois dans deux combats d'unification des ceintures. Ces chocs devraient avoir lieu en 2021, même si aucune date n'a pour le moment été fixée au vu du contexte. Interrogé par talkSPORT , Eddie Hearn s'est montré confiant sur la tenue de ces combats malgré les obstacles.

« Fury contre AJ ? Je pense vraiment que vous en verrez deux »