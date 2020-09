Omnisport

Boxe : Wilder plus motivé que jamais avant d’affronter Fury ?

Publié le 16 septembre 2020 à 17h35 par A.C.

A 34 ans, Deontay Wilder semble prêt à tout pour récupérer sa ceinture de champion du monde WBC des poids-lourds, face à Tyson Fury.

Pour certains, c’est la dernière chance de Deontay Wilder de revenir au top. L’Américain va en effet affronter Tyson Fury pour un troisième combat, 10 mois après avoir perdu sa ceinture de champion du monde WBC des poids-lourds. Ce troisième opus est programmé pour le 19 décembre prochain à Las Vegas, même si pour le moment très peu d’informations sortent. En attendant, les deux boxeurs sont en pleine préparation et se montrent sur les réseaux sociaux.

« Deontay Wilder est dans une forme physique incroyable »