Omnisport

Boxe : Joshua, Fury... L’énorme menace du clan Pulev !

Publié le 10 septembre 2020 à 20h35 par A.C.

Ivaylo Gotzev, l’un des promoteurs de Kubrat Pulev, a lancé un message clair à Anthony Joshua.

La crise du COVID-19 a compliqué le calendrier de Tyson Fury et d’Anthony Joshua. Les deux poids-lourds auront en effet peu de temps pour promouvoir et se préparer pour leur double combat de 2020. Car les deux ont des rendez-vous très importants avant. Anthony Joshua est notamment obligé d’affronter Kubrat Pulev, challenger officiel de l’IBF. Le combat initial devait avoir lieu en juin dernier, mais devrait finalement avoir lieu le 12 décembre prochain. Un peu problématique...

« S’ils rompent notre accord et notre contrat, nous leur ferons un procès »