Omnisport

Boxe : Tyson Fury juge Tony Yoka !

Publié le 6 septembre 2020 à 22h35 par A.C.

Champions du monde WBC des poids lourds, Tyson Fury s’est exprimé au sujet du niveau de Tony Yoka.

Tony Yoka l’avait annoncé, cette année 2020 devait être la sienne. Pourtant le Français, qui s’est installé aux États-Unis et qui a signé pour Bob Arum, l’un des plus grands promoteurs au monde, a été stoppé dans sa lancée par la crise du COVID-19. Yoka va toutefois avoir un grand combat très bientôt, puisqu’il affrontera Johann Duhaupas à la Paris La Défense Arena, le 25 septembre prochain. Avant de peut-être viser plus haut, avec des grands noms comme Deontay Wilder, Anthony Joshua... ou encore Tyson Fury !

« Yoka ? Ça ne suffit pas d’être grand musclé et affuté »