Boxe : Entre Yoka et Duhaupas, c’est enfin bouclé !

Publié le 1 août 2020 à 16h35 par A.C.

Tony Yoka et Johann Duhaupas vont enfin s’affronter en septembre prochain, après des années et des années de spéculations.

Avant de lancer une année 2021 qu’il annonce très importante pour sa carrière, Tony Yoka va devoir revenir sur les rings d’ici décembre. Plusieurs candidats se sont présentés, notamment l’ancien Champion de France des poids-lourds, Raphaël Tronché. Il y également eu Johann Duhaupas, mais les deux hommes ont rapidement fait comprendre qu’un combat ne se fera pas. Ils ont même eu des mots assez durs l’un envers l’autre... mais devraient finalement s’affronter !

« Ça me tenait à cœur d'affronter Johann »