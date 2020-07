Omnisport

Rugby - Section Paloise : «Nous devons créer un modèle compatible avec les nouvelles conditions sanitaires»

Publié le 30 juillet 2020 à 23h09 par La rédaction mis à jour le 31 juillet 2020 à 10h08

Partenaire du réseau Bpifrance Excellence, la Section Paloise a répondu présente à l’invitation de la banque d’investissement pour le lancement du Big Tour, dont la première étape a lieu ce mercredi, au Vieux Boucau. L’occasion de transmettre un discours commun, gorgé d’énergie, d’optimisme et d’envie d’aller de l’avant !

Le Big Tour 2020, c’est parti ! Au Vieux Boucau, Bpifrance a donné le coup d’envoi de son tour de France estival, avec 22 dates sur tout le littoral et une tournée mélangeant la French Tech, la French Fab, la French Touch, la French Generation, en mettant en exergue le climat et l’emploi. « Une tournée humaine, agile, qui a du sens, une tournée utile, une tournée de tous les possibles , détaille Patrice Bégay, directeur exécutif Bpifrance. C’est la tournée des Français au service des Français. Alors rien de plus normal que de partir sur les routes de France, cet été, pour montrer toutes ces énergies créatrices et donner l’envie aux jeunes et aux familles de découvrir toutes les richesses de notre nation. Une tournée pour leur montrer les forces vives du moteur France, que forment nos partenaires, une tournée BIG : Le Big Tour ».



Et pour la première étape, Bpifrance a pu compter sur son partenaire du Top 14, la Section Paloise : « Quand Bpifrance nous a sollicité, nous n’avons pas hésité à répondre présent , explique Julien Pats-Nougues, directeur commercial de la Section Paloise. Certes, il y a des conditions sanitaires et des précautions à prendre. Mais notre défi du moment est exactement celui-ci : créer les conditions d’un nouveau monde, en tenant compte du Covid-19. Et quand on a l’opportunité de redonner du sourire aux gens, on se doit de tout faire pour y parvenir. Ce Big Tour en est l’illustration, il véhicule un message d’espoir, d’envie de se retrouver, de repartir de l’avant. On doit tous se remettre au travail pour montrer que la vie ne s’est pas arrêtée avec le Covid. Et au contraire, je pense que les gens ont encore plus besoin de ces moments de convivialité. Cet été comme la saison prochaine, nous allons tous mettre en œuvre pour que les gens puissent venir, dans un esprit de partage, sans jamais oublier les conditions sanitaires ».

Un maillot vert, des idées neuves