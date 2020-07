Omnisport

Moto GP : Quand Fabio Quartararo imite Kylian Mbappé, qui lui répond !

Publié le 26 juillet 2020 à 16h35 par T.M.

Ce dimanche, en Andalousie, Fabio Quartararo a remporté son deuxième Grand Prix consécutif. Une victoire célébrée à la manière de Kylian Mbappé et qui n’a pas manqué de faire réagir l’attaquant du PSG.

A 21 ans, Fabio Quartararo a actuellement tous les projecteurs braqués sur lui en Moto GP. Vainqueur la semaine dernière à Jerez, le pilote Petronas a remis ça ce dimanche en s’imposant lors du Grand Prix d’Andalousie, devançant Maverick Vinales et Valentino Rossi. Le Français a donc encore une fois goûté à la victoire et après sa victoire, il a tenu à rendre hommage à un certain Kylian Mbappé en imitant sa célébration les bras croisés sur sa moto. Une image qui n’est pas passée inaperçue, notamment auprès de l’attaquant du PSG, qui n’a pas manqué de féliciter Quartararo après sa victoire.

« On peut dire que tu as du goût »

« J’ai fait une petite célébration à la Kylian Mbappé… Ce fut super difficile dans des conditions extrêmes, je n’ai rien à dire, c’est incroyable. Il fallait que je fasse attention dès le premier tour, mais que c’est dur de faire 25 tours en tête avec cette chaleur. J’en ai des points faibles, mais je les cache bien, je les travaille au maximum », a d’abord lâché Fabio Quartararo au micro de Canal+ . Et Kylian Mbappé a semble-t-il apprécié le petit hommage. Sur Twitter , l’attaquant du PSG a ainsi posté : « Félicitations. On peut dire que tu as du goût. 10/10 ».